HABER

Kadın polis, çocuklarına anlattığı masalları öğrenciler için kaleme aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli üç çocuk annesi polis memuru Semra Ağaya'nın hazırladığı, "çocukların polisten korkmadan yardım isteyebilmeleri" mesajını veren masal kitabı, anaokulu öğrencilerine dağıtıldı - Polis memuru Ağaya: - "Çocuklarım, kendilerini nasıl korumaları, zor durumda kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattığım bu masallardan biliyor"

Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semra Ağaya'nın çocuklarına anlattığı, "polisten korkmadan yardım istenebileceği" mesajını veren masallar, anaokulu öğrencileri için kitap haline getirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarını denetimi sırasında bir annenin, çocuğuna, yaramazlık yapmaması için "Seni polise veririm." demesi üzerine, emniyet teşkilatına karşı çocuklara güven duygusu aşılamak için eğitici proje hazırlanması talimatını verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocukların zor durumda kaldıklarında ilk olarak üniformalı polislerden korkmadan yardım almaları gerektiği, ailelerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak "polis ağabey" ve "polis abla"larının bulunduğu fikrini oluşturmayı amaçlayan kitap hazırlamak için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda birimde görevli üç çocuk annesi polis memuru Semra Ağaya, resimli boyama bölümünün de yer aldığı "Masallardan Gerçek Hayata" isimli kitabı hazırladı.

Polislerin her zaman çocukları koruyup kollamak için çalıştıklarını anlatan, hayvan sevgisi ile yaşlılara saygı gibi toplumsal değerlere de yer verilen masal kitabı, kurum psikoloğu tarafından da onaylandı.

- Kitaplar anaokulu öğrencilerine dağıtıldı

Masal kitapları kentteki Sevgi ile Abdullah Özgen anaokullarında çocuklara dağıtıldı. Ayrıca çocuklara polis kıyafeti ve boyama kalemi hediye edildi.

Polis memuru Semra Ağaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip olarak bir araya geldiklerini ve çocuklara ulaşıp onlara polisle ilgili olumlu fikir aşılayabilmenin yolunun masal kitabından geçtiği fikrinde karar kıldıklarını belirtti.

Çocuklarını büyütürken anlattığı masalların kitap haline dönüştürülmesi önerisinin kabul edildiğini dile getiren Ağaya, şunları kaydetti:

"Kitapta dört masal anlatılıyor. Çocuklarım, kendilerini nasıl korumaları, zor bir durumda kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini anlattığım bu masallardan biliyor. Bu masalların birçok çocuğa kitap yoluyla ulaşacağını hiç düşünmemiştim. Bu beni çok mutlu etti. Bunun çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum."

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyorErzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Yangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktıYangın sonrası felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çocuk masal kitabı öğrenci Polis memuru Semra Ağaya

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.