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Kadın polis memuru adayı alımı için başvuru şartları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 23:14 | Son Güncelleme

Kadın polis memuru adayı alımı için başvuru şartları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 3 bin kadın öğrenci alımı için başvuru şartları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24'üncü dönem polis meslek eğitim için (POMEM) ön lisans ve lisans mezunları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar başvuru yapabilecek. Adayların 2 bin 500'ü lisans mezunu, 500’ü ön lisans mezunlarından oluşacak.

Başvuru yapacak adayların 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adaylarda, T.C. vatandaşı olmak, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 56 ve üzeri puan alma şartı aranıyor.

Başvurular 8-22 Nisan 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden gerçekleştirilecek.

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Polis Akademisi Başkanlığına 3 bin kadın polis alımı için başvur

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