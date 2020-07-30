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  4. Kadın polis memuru Özgül Özdoğan tatil için gittiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti

Kadın polis memuru Özgül Özdoğan tatil için gittiği Antalya'da boğularak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 13:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için gittiği Antalya’nın Kemer ilçesinde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi ve çocuğuyla Kemer ilçesi Beldibi Mahallesine geldi.

GÖREN EKİPLERE HABER VERDİ

Dün gece Özdoğan, sahilde denize girdi. Aradan geçen bir süre sonra Özdoğan’ın denizde hareketsiz olduğu gören vatandaşlar polis memurunu kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özgül Özdoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

1 çocuk annesi Özdoğan’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)

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