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Kadın polis ve askerler, Silopili kadınlarla halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

ŞIRNAK?ın Silopi ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadın polis ve askerler, ilçedeki kadınlarla birlikte Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

ŞIRNAK?ın Silopi ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadın polis ve askerler, ilçedeki kadınlarla birlikte Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.
Silopi Kaymakamlığı'nca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle otelde program düzenlendi. Programa Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin eşleri ve ilçedeki çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğin yapıldığı salona misafir olarak gelen Kaymakam Sezer Işıktaş, tüm kadınlar adına eşine bir buket çiçek vererek onların gününü kutladı. Salonda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Işıktaş daha sonra oradan ayrıldı. Tuğba Işıktaş ise programa katılan kadınlara teşekkür etti. Etkinlik, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla devam edildi.

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