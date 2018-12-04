Kadın polise kabusu yaşattı! Gece eve girip...

Kıbrıs medyasında yer alan habere göre; Gönyeli’de koruyucu ailenin yanında olan 15 aylık oğlunu almak için, koruyucu ailenin evine zorla girip, N.D’yi darp ederek, yasal hakkı olmadan çocuğu kaçıran Tuğba T, tutuklandı ve hücreye yerleştirilirken, bir kadın polise kafa atıp, burnunu kırdı. “Mülke tecavüz”, “Darp”, “Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak” ve “Vahim zarar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Tuğba T. bugün hakim karşısına çıktı.

DAHA ÖNCE DE HAPİS YATMIŞ

Mahkemede ifade veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, 30 Kasım tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlı Tuğba T.nin 14 Kasım’da 15 aylık çocuğunu ebeveyin haklarını Sosyal Hizmetler Dairesi’ne devretmesine rağmen yasal hakkı olmaksızın koruyucu aile olan N.D.’nin evine çocuğu almak için izinsiz girip, mülküne tecavüz ettiğini söyledi. Taşlı, zanlının ikametgahtaki çocuğu izinsiz aldığı sırada kendisini uyaran N.D.’nin sağ koluna tırnaklarını batırmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlıyı çocuğu alıp olay yerinden ayrıldığını ve ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını, 15 aylık çocuğun ise Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı, ayni gün saat 19.00’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Merkez Karakolu Hücre kayıt odası içerisinde tutuklu bulunan zanlı Tuğba T'nin hücreye girmemek için saldırgan bir şekilde direndiği sırada kafası ile hücre görevlisi olan kadın polis memurunun burnuna bir kez kafa atıp, burnunu kırarak, vahim zarara uğrattığını kaydetti.