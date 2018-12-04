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Kadın polise kabusu yaşattı! Gece eve girip...

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kıbrıs Gönyeli’de çocuğu koruyucu aileye verilen Tuğba T., ailenin evine zorla girdi, evdeki N.D.'yi darp etti. Olay sonrası tutuklanan zanlı, bir kadın polisin de burnunu kırdı. Zanlının daha önce de uyuşturucu suçundan hapis yattığı ortaya çıktı

Kadın polise kabusu yaşattı! Gece eve girip...

Kıbrıs medyasında yer alan habere göre; Gönyeli’de koruyucu ailenin yanında olan 15 aylık oğlunu almak için, koruyucu ailenin evine zorla girip, N.D’yi darp ederek, yasal hakkı olmadan çocuğu kaçıran Tuğba T, tutuklandı ve hücreye yerleştirilirken, bir kadın polise kafa atıp, burnunu kırdı. “Mülke tecavüz”, “Darp”, “Yasal varisi olmadan çocuk kaçırmak” ve “Vahim zarar” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Tuğba T. bugün hakim karşısına çıktı.

DAHA ÖNCE DE HAPİS YATMIŞ

Mahkemede ifade veren polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı, 30 Kasım tarihinde saat 12.30 sıralarında zanlı Tuğba T.nin 14 Kasım’da 15 aylık çocuğunu ebeveyin haklarını Sosyal Hizmetler Dairesi’ne devretmesine rağmen yasal hakkı olmaksızın koruyucu aile olan N.D.’nin evine çocuğu almak için izinsiz girip, mülküne tecavüz ettiğini söyledi. Taşlı, zanlının ikametgahtaki çocuğu izinsiz aldığı sırada kendisini uyaran N.D.’nin sağ koluna tırnaklarını batırmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlıyı çocuğu alıp olay yerinden ayrıldığını ve ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını, 15 aylık çocuğun ise Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı, ayni gün saat 19.00’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Merkez Karakolu Hücre kayıt odası içerisinde tutuklu bulunan zanlı Tuğba T'nin hücreye girmemek için saldırgan bir şekilde direndiği sırada kafası ile hücre görevlisi olan kadın polis memurunun burnuna bir kez kafa atıp, burnunu kırarak, vahim zarara uğrattığını kaydetti.

Polis memuru Necip Taşlı, uyuşturucu suçundan cezaevinde olan zanlının, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanarak 30 Kasım’da tahliye olduğunu ve cezaevinden çıktığı gün konu suçları işlediğine dikkat çekti. Taşlı, ayrıca zanlının sosyal paylaşım sitesinde çocuğunu İngiltere’ye kaçıracağı yönünde paylaşımda bulunduğuna değindi. Taşlı, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen ifadeyi değerlendiren hakim, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koruyucu aile darp Kıbrıs

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