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Kadın polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e soruşturma 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, açlık grevinde olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla  dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan yürüyüşe izin verilmemesi üzerine başlatılan oturma eylemi  sırasında kendisinden pankartı almak isteyen kadın polis merununun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

Kadın polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e soruşturma 

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, açlık grevinde olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan yürüyüşe izin verilmemesi üzerine başlatılan oturma eylemi sırasında kendisinden pankartı almak isteyen kadın polis merununun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.
HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Sait Dede ve Salihe Aydeniz, partilerinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Bir süre yürüyen vekiller, polis tarafından izin verilmeyince caddedeki kaldırımda oturma eylemi başlattı. Kadın polis memuru, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in elinde bulunan ve üzerinde Leyla Güven'in fotoğrafının yer aldığı pankartı almak istedi. Bu sırada pankartı vermek istemeyen Aydeniz, kadın polisin kolunu ısırdı. Bunun üzerine kadın polis memuruna gittiği hastanede 10 günlük iş göremez raporu verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kadın polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e soruşturma Kadın polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e soruşturma

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