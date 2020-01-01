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  4. Kadın polisin o paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

Kadın polisin o paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Peru'da polislik yaparak hayatını kazanan Jossmery Toledo Coronel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden zor günler yaşıyor.

Kadın polisin o paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

Jossmery Toledo Coronel, Peru'da yaşayan bir polis memuru. Coronel, aynı zamanda da bir sosyal medya fenomeni. Ülkesinde "dünyanın en güzel polis memuru" olarak anılan Coronel'in, Instagram'da 335 bin takipçisi bulunuyor.Güzel fenomen, sosyal medya platformu Tik Tok'ta "Bibidi Babidi Boo Challenge" adlı bir akıma katıldı.

1950 tarihli Disney klasiği Cinderella'da çalan Bibbidi Bobbidi Boo adlı şarkıdan esinlenen sosyal medya akımına katılan polis memurunun başı derde girdi. Nedeni ise yer aldığı Tik Tok videosunda, güzel polis memurunun üniforması, şarkı çalmaya başlayınca bir anda çiçekli ve cesur bir mini elbiseye dönüşüyor. Cesur kıyafetiyle kamera karşısında kalan Jossmery Toledo Coronel, kendi etrafında dönüyor, kameraya bakarak gülümsüyor.

Çektiği bu videoyu Instagram hesabındaki 335 bin takipçisiyle paylaşan Jossmery, beğeni ve övgü almayı beklerken videoyu izleyenlerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan yetkili Julio Pacheco ise Jossmery Toledo Coronel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Jossmery Toledo Coronel şimdi polis güçlerinin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunması gerekçesiyle polis kuvvetlerinden uzaklaştırılabilir.

Paylaştığı video yarım milyondan fazla görüntülenen polis memuru Jossmery Toledo Coronel, aldığı ihtara rağmen sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Jossmery, yerel medyaya yaptığı açıklamada "Maalesef ki polislerin esas düşmanı yine polislerden başkası değil. İnsanların neden kıskançlık yaptığını anlamıyorum. Kimse başarılı olmanızı istemiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Peru polis

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