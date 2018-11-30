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Kadın polislere fuhuş yaptıran kadın polise hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

ADANA'da, görev yapan 2 kadın polis ile öğretmen ablasına fuhuş yaptırmakla suçlanan kadın polis memuru A.D., 5 yıl 10 ay hapis cezası çarptırıldı.

Kadın polislere fuhuş yaptıran kadın polise hapis cezası

ADANA, (DHA)- ADANA'da, görev yapan 2 kadın polis ile öğretmen ablasına fuhuş yaptırmakla suçlanan kadın polis memuru A.D., 5 yıl 10 ay hapis cezası çarptırıldı. 19 yıllık kadın polis, meslekten de ihraç edildi.
İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, kadın polis memuru A.D.'nin (38) fuhuş yaptığını ihbar etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, savcılık kararı ile A.D.'yi dinlemeye aldı. Bir süre dinlenen A.D.'nin, kadın polisler Y.A. ve M.B. ile öğretmen ablası M.B.'yi de para karşılığında erkeklere pazarladığı ortaya çıktı.
Elde edilen delilerin ardından A.D. ile erkeklere pazarladığı Y.A., M.B. ve öğretmen M.B., gözaltına alındı. Tüm kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kadın polis A.D., hakkında 'fuhşa teşvik etme, fuhuş yaptırma, fuhşa aracılık etme ve yer temin etme' suçlarından iddianame hazırladı.
FUHUŞ PAZARLIĞI
İddianamede, bu dönemde meslekten ihraç edilen 19 yıllık polis memuru A.D.'nin telefonda yaptığı fuhuş pazarlığının görüşmeleri de yer aldı.
Kadın polisi arayan C.H.'nin "Senin bir arkadaşın vardı, buluşmaya o da gelsin" derken, A.D.'nin ise "Canım benim, böyle şeyler önceden ayarlamak lazım, aniden olmaz" dediği, yine fuhuş yapmak isteyen F.İ. ise kadın polise, "Polis istiyorum" dediği de ortaya çıktı. Kadın polislerin ayrıca pazarlık yaptıkları kişilere, "İş insanı olsun, eli yüzü düzgün olsun, kimin eli yüzü düzgünse ona bakarım, ihtiyarlardan bıktım" dediği de iddianamede yer aldı.
Yargılamada sırasında suçlamaları kabul etmeyen eski polis memuru A.D., savunmasında, "Bunlar kadın muhabbeti, ben yanlış bir şey yapmadım. Her kadın maddi durumu iyi erkeklerde tanışmak ister. Sözlerim şakaydı, 19 yıllık meslek hayatım boyunca onursuzca bir şey yapmadım" dedi.
Yargılama sonucu A.D., 'fuhşa teşvik etme, fuhuş yaptırma, fuhşa aracılık etme ve yer temin etme' suçundan pazarladığı 3 kadın için toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI

Kadın polislere fuhuş yaptıran kadın polise hapis cezasıKadın polislere fuhuş yaptıran kadın polise hapis cezası

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