HABER

Kadın polislere sözlü taciz olayında şüpheliler serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadın polis memuruna laf attığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.Olay, önceki gün Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kadın polislere sözlü taciz olayında şüpheliler serbest kaldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadın polis memuruna laf attığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.
Olay, önceki gün Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan kadın polis memurları, mesai bitiminde eve gitmek için müdürlük karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Memurların beklediği durağa yaklaşan özel bir araç içindeki şahıslardan biri ise araç camından başını çıkararak memurları sözlü taciz etti. Şahsın söylediklerinden rahatsız olan memurların tepkisi üzerine plakası öğrenilemeyen araç hızla uzaklaştı. Memurların şikayeti üzerine başlatılan incelemede ise aracın plakasından yola çıkan polis ekipleri, kimliklerini tespit edilen G.A., A.S, B.A.K.Ç., ve A.Ö. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri sona eren şahıslardan G.A., A.S., B.A.K.Ç. savcılık
tarafından serbest bırakılırken, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Otogar müdürü silahını temizlerken kazara kendini vurduOtogar müdürü silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Liseli Esma, yatağında ölü bulunduLiseli Esma, yatağında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.