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Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadın polis memuruna laf attığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, önceki gün Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kadın polislere sözlü tacize 4 gözaltı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kadın polis memuruna laf attığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan kadın polis memurları, mesai bitiminde eve gitmek için müdürlük karşısındaki durakta otobüs beklemeye başladı. Memurların beklediği durağa yaklaşan özel bir araç içindeki şahıslardan biri ise araç camından başını çıkararak memurları sözlü taciz etti. Şahsın söylediklerinden rahatsız olan memurların tepkisi üzerine plakası öğrenilemeyen araç hızla uzaklaştı. Memurların şikayeti üzerine başlatılan incelemede ise aracın plakasından yola çıkan polis ekipleri, kimliklerini tespit edilen G.A., A.S, B.A.K.Ç., ve A.Ö. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesine sevk edildi.

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