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Kadın polisten kadına şiddete kahvehanede önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

Adana’da kadın polisler, kadına karşı şiddeti önlemek için kahvehane kahvehane gezerek erkekleri bilgilendirdi.Türkiye genelinde geride bıraktığımız 2018 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 440 kadın erkek şiddetine kurban giderken, Adana genelinde de geçtiğimiz yıl 15 kadın öldürüldü.

Adana’da kadın polisler, kadına karşı şiddeti önlemek için kahvehane kahvehane gezerek erkekleri bilgilendirdi.
Türkiye genelinde geride bıraktığımız 2018 yılında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 440 kadın erkek şiddetine kurban giderken, Adana genelinde de geçtiğimiz yıl 15 kadın öldürüldü. Bu yılın ilk 4 ayında ise Türkiye genelinde 137 kadın öldürülürken, Adana genelinde ise 8 kadın erkek kurbanı oldu.
Adliye verilerine göre ise son 27 ayda aile içi şiddet sonucu yargıya 856 bin 20 olayda tedbir kararı uygulanırken kadınların hayatlarının bir bölümünde yüzde 39 oranında şiddete maruz kaldığı, şiddet mağdurlarının yüzde 82’sinin kadın, yüzde 6’sının çocuk geriye kalanın ise erkek olduğu öğrenildi.
Bu tablodan sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kadına şiddete Adana’da ’dur’ demek için harekete geçti. Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine erkeklere her ortamda kadına şiddet uygulamaması için bilgilendirilmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine bir çalışma yapan şube müdürlüğü ve büro amirliği ekipleri erkeklerin en fazla gittikleri kahvehanelere kadın polislerle çıkarma yaptı.
Kahvehane kahvehane gezen kadın polisler burada oyun oynayan erkekleri kadına karşı şiddetin nelere mal olduğunu, kadına şiddet uygulandığı zaman ne tür cezalar alacaklarını anlatan bilgilendirme yaptı.
Kahvehanede oturan erkekler ise karşılarında kadın polisleri görünce önce şaşırdı ancak daha sonra kadın polisleri can kulağıyla dinledi. Kahvehanede oyun oynayan çocuğu erkek eşine şiddet uygulamadığını söylese de bir erkek eşine çok eski zamanlarda şiddet uyguladığını ancak artık şiddete başvurmadığını söyledi.
Polisler ilk etapta 100 kahvehane gezip erkekleri bilgilendirip onlara broşür dağıttı. Kadın polisler girdikleri kahvehanelere de bilinçlendirici afişler astı. Kadın polislerin bu yıl sonuna kadar Adana’daki bütün kahvehaneleri gezerek tek tek kadına şiddete karşı erkekleri bilgilendireceği öğrenildi.

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