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Kadın saçlarını tuvale işledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Yasemin Güzel, kadın saçlarını kullanarak, tuvallere yaptığı resimlerle 'Saç-Yol-Ma' adlı sergisini açtı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Yasemin Güzel, kadın saçlarını kullanarak, tuvallere yaptığı resimlerle 'Saç-Yol-Ma' adlı sergisini açtı. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Güzel, kendi saçını ve çevreden topladığı kadın saçlarını iğneden geçirip, tuvale işledi. Güzel, kadınların değerini anlatmak ve yaşantısını yansıtmak için yaptığını belirttiği resimlerle 'Saç-Yol-Ma' adlı sergiyi açtı. TCDD Sivas Tren Garı salonundaki serginin açılışına, üniversite öğrencileri ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 14 tablonun yer aldığı sergi, büyük ilgi gördü. Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yasemin Güzel, "Burada farklı bir amaç, farklı bir imkan tanımak adına, kadınların değerini anlatmak adına burada bulunmaktayız. Kadının saçının telinin aslında ne kadar değerli olduğunu, yerler değil de tablolarda, daha yüksek yerlerde olması gerektiğini anlatmak istedim. Kadının sabrını ve yaşantısını anlatmak istedim. Çalışmalarımın birçoğunda saç tellerini iğneden geçirerek tuvale diktim. Kadının değerinin, sabrını, yaşantısını anlatabildiysem ne mutlu bana. Şu an burada 14 farklı çalışma var. Bu tabloları 2 yılda yaptım. Devamı da gelecektir. Dünyada 2 tane saç müzesi var; fakat tuvallere saçları iğneden geçirip diken bir sanatçı yok. Bu tarzda bir ilk" dedi. Sergiye katılanlar ise ilk defa böyle bir çalışma gördüklerini belirterek, farklı ve anlamlı bulduklarını dile getirdi.

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