"Kadın sağlıkçıların en büyük kaygısı yönetici baskısı"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk Sağlık-Sen tarafından, kadın sağlık çalışanlarının tespitine yönelik yapılan anket çalışmasında, kadın sağlıkçıların yüzde 81'inin mobbinge uğradığı, yüzde 80'inin şiddete maruz kaldığı, yüzde 55'inin ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadığı ve yüzde 80'inin ücretleri yetersiz bulduğu belirlendi.

Sendika tarafından sağlık sektöründe yer alan kadınların sorunlarının tespiti için anket çalışması yapıldı.

38 ilde 3 bin 324 kadın sağlık çalışanı ile yapılan çalışmada, mobbingden şiddet olaylarına, sosyal yaşamdan ekonomik koşullara kadar birçok başlıkta sorular yöneltildi.

- "Mobbinge maruz kaldıklarını düşünüyorlar"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, anket sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaptığımız ankete göre, kadınların yüzde 24'ü çalışma hayatında cinsiyete dayalı bir ayrımcılık yapılmadığını düşünüyor ve katılımcı kadınların yüzde 33'ü ise cinsiyetinden dolayı kendini dezavantajlı hissetmiyor." dedi.

Ankette, "Sağlık çalışanlarına mobbing ve şiddet" konusundaki soruların da yer aldığını ifade eden Kahveci, "Kadın sağlık çalışanlarının yüzde 81'i mobbinge maruz kaldığını belirtiyor. Mobbinge maruz kalan kadın çalışanların yüzde 60'ı birkaç kez, yüzde 30'u sayısını hatırlayamadığı kadar çok, yüzde 10'u ise sadece bir kez mobbinge maruz kaldığını ifade ediyor. Ankete katılan kadın sağlık çalışanlarının yüzde 80'i şiddete uğradığını belirtiyor. Şiddete uğrayanların yüzde 62,5'i birkaç kere, yüzde 12,5'i bir kere, yüzde 25'i ise sayısını hatırlayamadığı kadar çok şiddete uğradığını aktarıyor." diye konuştu.