Kadın, silahlı saldırganları böyle uzaklaştırdı

Alberton'da yaşanan olayda, 42 yaşındaki kadının aracını takip eden bir grup silahlı kişiler, kadını evine kadar takip etti ve evin bahçesinde aracının başına doluştu. Ancak aracın etrafını saran elleri silahlı kişiler, aracını kitleyen kadına hiçbir şey yapamadı.

