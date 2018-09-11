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Kadın, silahlı saldırganları böyle uzaklaştırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Alberton'da yaşanan olayda, silahlı bir grup tarafından aracının etrafı sarılan kadın, saldırganları kendi yöntemiyle uzaklaştırdı.

Alberton'da yaşanan olayda, 42 yaşındaki kadının aracını takip eden bir grup silahlı kişiler, kadını evine kadar takip etti ve evin bahçesinde aracının başına doluştu. Ancak aracın etrafını saran elleri silahlı kişiler, aracını kitleyen kadına hiçbir şey yapamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Alberton kadın

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