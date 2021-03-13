HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kadın siyasetçilerden kadınlar için çağrı

Kadın siyasetçilerden kadınlar için çağrı

13.03.2021 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kadın siyasetçi Ursula von der Leyen, Kamala Harris ve Jacinda Ardern koronavirüs pandemisinin kadınlar için olumsuz sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Dünyanın önde gelen üç kadın siyasetçisi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avrupa Parlamentosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dijital olarak düzenlenen bir toplantıda koronavirüs pandemisinin kadın hakları açısından olumsuz sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kadınların pandemi boyunca gösterdikleri performansı överken, Harris ve Ardern, toplantı için gönderdikleri görüntülü mesajlarında kadınların pandeminin sonuçlarından erkeklere göre daha olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

ABD'nin ilk kadın ve ilk siyah başkan yardımcısı olan Kamala Harris mesajında, "Dünyada işler kadınlar için ne yazık ki olması gerektiği gibi yürümüyor" dedi. Koronavirüs krizinin bu gerçeği daha da gün yüzüne çıkardığını ifade eden Harris, "Covid-19 kadınların sağlığını, ekonomik ve bedensel güvenliğini her yerde tehdit ediyor" diye konuştu.

Artan ev içi şiddete "gölge pandemi" benzetmesi

Dünya genelinde sağlık çalışanlarının çoğunun kadın olduğunu belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de kadınların Covid-19 mücadelesinde "en ön saflarda" yer aldığını söyledi. Kadınların aynı zamanda pandemi döneminde "şiddet kurbanı" olduğunu ifade eden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ev içi şiddet konusunda bir "gölge pandemi" yaşandığına dikkat çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise kadınların erkeklerle "aynı ücret, kabul edilebilirlik ve üst düzey mevki" için çok daha fazla çalışmak zorunda olduğunu belirtti. "Avrupa'nın artık kadınlar ve erkekler açısından fırsat eşitliği sunan bir kıta olmasını istiyorum" diyen von der Leyen, Avrupa'nın henüz bu seviyede olmadığını vurguladı. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten von der Leyen istihdam ve ücret konusunda cinsiyete dayalı farklılığı gidermek için AB Komisyonu tarafından hazırlanan yasa tasarısını örnek gösterdi. AB Komisyonu, şirketlerin kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkını açıklamakla yükümlü kılınmasını istiyor.

AB Raporu: Kadına yönelik şiddet arttı

AB Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, koronavirüs pandemisi cinsiyet eşitliği konusunda kadınlar açısından yıkıcı sonuçlar doğuruyor. 17 AB ülkesindeki durumun incelendiği rapora göre, "Avrupa'da ve diğer yerlerde pandemi kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirirken, geçen yıllarda zorlu mücadeleler sonucu elde edilen kazanımları da yok etti."

Raporda ayrıca pandeminin kadına yönelik şiddet vakalarını da artırdığı belirtildi. Rapora göre, Fransa'da ilk kapanma döneminde güvenlik birimlerine bildirilen kadına yönelik şiddet vakaları yüzde 32, Litvanya'da ise ilk üç hafta içinde yüzde 20 artış gösterdi. Söz konusu raporda ayrıca İrlanda ve İspanya'da da kapanma dönemlerinin ilk haftalarında kadına yönelik şiddet vakalarında gözle görülür bir artış olduğuna dikkat çekildi.

dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldularBaşlarına talih kuşu kondu! Oturdukları yerden milyoner oldular
Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil! Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucu maddeye benzer bağımlılık yapıyor

Uzmanlar uyardı! Kredi kartıyla alışveriş uyuşturucudan farksız

Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Uğur Şahin'den flaş sözler: Koronavirüs en kötüsü değil!

Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü

Korkunç! Sığındıkları ağaca yıldırım düştü

Kazakistan’da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Kazakistan’da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı

Bir ilk yaşandı! Doktordan yaşlı hastaya ‘torununa sarılabilirsin’ reçetesi

Yaşlı hastaya torununa sarılabilirsin reçetesi

Değeri şoke etti! Eve balık götüremedikleri için üzülüyorlardı başlarına talih kuşu kondu

Değeri şoke etti! Balıkçı baba oğulun başına talih kuşu kondu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.