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  4. Kadın şoför Tofaş'la yanladı, kaza yapınca direksiyonun başına başkası geçti! O anlar kamerada

Kadın şoför Tofaş'la yanladı, kaza yapınca direksiyonun başına başkası geçti! O anlar kamerada

08.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Tofaş marka otomobilin kadın sürücüsü kontrolü kaybederek park halindeki otomobillere çarptı. Kaza sonrası ise direksiyonun başına yanında oturan başka bir kişi geçti. O anlar bir sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza sonrası sürücülerin yer değiştirip kaçması da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş Şahin marka otomobilin kadın şoförü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç spin attı. Araç park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

YER DEĞİŞTİRDİLER

Kaza sonrası direksiyondan inen kadının yerine şoför mahalline yanındaki erkek geçti. Aracı geriye çeken ikili otomobilin motorunu kontrol ettikten sonra, tekrar araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

ARAÇ SAHİPLERİ ŞOKA UĞRADI

Park halindeki araç şoförleri ise araçlarının yanına geldiklerinde şoka uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahipleri görüntüleri izlerken şaşkına döndü. Olay sonrası polis ekiplerine ihbarda bulunan araç sahipleri, kazaya karışan araçtan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri kamera görüntülerini alarak otomobili tespit etmek için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tofaş Bursa Otomobil
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