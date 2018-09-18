HABER

Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Kadın şoförün görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kadın şoförün trafiği tehlikeye düşüren hareketleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

PARTNERSırlarıyla bu dünyadan gideceklerSırlarıyla bu dünyadan gidecekler
Kadın şoförden akıllara zarar hareketlerKadın şoförden akıllara zarar hareketler
Sivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdıSivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın şoför sosyal medya drift

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

Kadın şoförden akıllara zarar hareketler

Sivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdı

Sivaslı adam köyüne gelen jandarma için şiir yazdı

Bu arabadan kaç kişinin indiğine inanamayacaksınız

Bu arabadan kaç kişinin indiğine inanamayacaksınız

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Rüzgarda uçan şemsiyeyi böyle yakaladı

Rüzgarda uçan şemsiyeyi böyle yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.