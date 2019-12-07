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Kadın sporcular, 'kadına şiddete hayır' demek için ringe çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfederek dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla, yarın FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfederek dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla, yarın FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadına şiddet konusunda farkındalık için ringe çıkacak olan sporcular, sıkletlerine uygun olarak tartılıp, rakiplerine başarılar diledi.
Fighting Fit Club Spor Kompleksi, yetenekli profesyonel kadın sporcuları keşfetmek ve dünya çapındaki kick boks organizasyonlarına katılmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atacak. Yarın düzenlenecek olan FFC Ladies Turnuvası'nda çoğu milli sporcu olan 24 başarılı kadın sporcu, 'Kadına şiddete hayır' pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek. Organizasyon önce spor kompleksinde toplanan kadın sporcular, sıkletlerine uygun kiloda olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla, hakem eşliğinde sırayla tartıldı. Rakipleriyle yüz yüze gelerek, birbirlerine başarılar diledi. Beraber yemek yiyen genç kadınlar, hikayelerini paylaştı.
'SON YILLARDA KADINLAR KENDİLERİNİ SAVUNMAK İÇİN BU SPORA YÖNLENDİRİLİYOR'
İstanbul'dan gelen, 10 yaşından beri kick boks yapan Bedia Taçyıldız (23), "4 tane dünya, 3 tane Avrupa şampiyonluğum var. Profesyonel kariyerimde yarın burada çok güzel bir başlangıç yapacağımı düşünüyorum. Hem ‘kadına şiddete hayır demek’, hem de kadının gücünü göstermek amacıyla bir organizasyon gerçekleşecek. Türkiye'de bir ilk olacak, çok anlamlı olacak. Ben çocukluktan beri dövüş sporları yapmak istiyordum, bu sebeple spora başladım. Maalesef, son 3-4 senede kadına şiddet ve kadın cinayetleri arttığı için artık kız çocukları kendilerini savunmayı öğrensin diye bu sporlara yönlendiriliyor. Oysaki biz spor yapmak için, ülkemizi çeşitli arenalarda temsil etmek için yapıyoruz. Bu spor bunun için yapılmalı fakat ülkemizin bulunduğu durum nedeniyle aileler bu şekilde önlem almaya çalışıyor. Ben hiç ciddi bir şiddetle karşılaşmadım ama herkeste olduğu gibi laf atmalar oldu. Ben de karşılığını verdim, maalesef başımıza böyle şeyler geliyor" dedi.
'KICK BOKSA GİZLİ BAŞLADIM'
Spora başlamasının kolay olmadığını anlatan Halime Eke (19), "Doğu'da kız çocuklarının bu tarz sporlarla uğraşması hoş karşılanmaz. Ama ben çok istediğim için bir şekilde gizli de olsa bu spora başladım. Çok sevdiğim bir ablam bana destek verdi, onun sayesinde ilk adımlarımı attım. 13 yaşından beri mantar fabrikasında çalışıyorum. İşten çıkıp, 3 saat yol kat edip antrenmanlara gidiyordum. Benim spora başlamam çok kolay olmadı. Çok zor şartlarda buraya kadar geldim. Türkiye şampiyonasına katılıp amatörde dövüştüm. Türkiye 2'nciliği, 3'üncülüğü ve Ege Şampiyonluğu kazandım. Bayrağımızı en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. Ben bir kere okulda şiddetle karşılaşmıştım. Bir arkadaşımla tartışma yaşamıştım. Fakat olay çok büyümedi. Kadına şiddete dur demek gerekiyor, ülkemizde çok arttı. Umarım bu şekilde devam etmez" diye konuştu.
Çekingen ve utangaç olduğu için öğretmeninin teşviği ile kick boksa başlayan Helin Özgenç (18) ise, "Henüz 2 yıldır yapıyorum fakat hedeflerim büyük. Önce Türkiye, ardından Avrupa, kısmet olursa da Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Amacımız büyük, kadına şiddete hayır demek için, kadının gücünü göstermek için yarın ligde olacağız. Ben yarın için iddialıyım, umarım başarılı geçer" şeklinde konuştu.

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