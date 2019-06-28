Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim alan 50'si kadın 492 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı.

Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "3. Dönem Subay Komando Temel Kursu" töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Albay Mehmet Yiğit, törende, subay adaylarını okulda misafir etmekten ve onlara eğitim vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Eğitimlerini tamamlayan subay adaylarıyla gurur duyduklarını dile getiren Yiğit, "Sizleri çok sevdik, sizlere çok alıştık ve sizleri çok özleyeceğiz. Sizleri uğurlarken bir taraftan sizden ayrıldığımız için hüzünlü, bir taraftan teşkilatımıza layık birer subay adayı yetiştirdiğimiz için gururluyuz." diye konuştu.

Subay adayları adına konuşan Rıdvan Keleş de "Foça Komando Okulu" gibi kahramanlar yetiştiren bir okuldan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Mesleki bilgi ve becerilerle donandıklarını, çok koştuklarını, çok yorulduklarını ancak hiçbir zaman yılmadıklarını ifade eden Keleş, "Komando, herkesin bittiği yerde yeniden başlayandır." dedi.