HABER

Kadın sürücü çarptığı aracın sürücüsünü tekme tokat dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Ankara’da, yeşil ışıkta aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı.

Ankara’da, yeşil ışıkta aniden duran bir araca arkadan çarpan kadın sürücü, çarptığı aracın sürücüsüne tekme tokat saldırdı. Kadın, daha sonra aracını kendisini engellemek isteyen vatandaşların üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, Etimesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 HPU 10 plakalı aracın sürücüsü Ümit Akat, otomobiliyle seyir halindeyken yeşil ışıkta aniden durdu. Bu sırada arkasında seyreden 68 KT 004 plakalı otomobil, Akat’ın aracına çarptı. Maddi hasarlı kazanın meydana gelmesi üzerine 2 aracın sürücüsü, araçlarından indi. Bu sırada 68 KT 004 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, Akat’a tekme tokat saldırmaya başladı, bununla da yetinmedi Akat’ın aracını tekmeledi. Ne olduğuna anlam veremeyen Akat’ın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.
Vatandaşların araya girmesiyle aracına binen kadın sürücü, olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine Akat, aracın önüne geçerek kadın sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak kadın sürücü, Akat ile çevredeki vatandaşların üzerine aracı sürerek olay yerinden kaçtı. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilirken. Olayın ardından darp raporu alan sürücü Akat, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
"Işıklarda beklerken, arkamda bir bayan sürücü varmış, ben görmedim. Işıklar yandıktan birkaç saniye sonra ben kalktım, ondan sonra arkamdan bayağı bir korna çaldı, ben de hafiften bir yavaşladım. Yavaşlayınca da arkadan direkt vurdu. Vurunca ben aşağı indim, normal bir şekilde arabama bakıyordum bir şey var mı diye. O arada aşağı indi bana hakaretler etmeye başladı, ağza alınmayacak hakaretler etti. Videoda her şey gözüktüğü gibi her şeyi yaptıktan sonra arabaya binerken, amcam mı, dayım mı birisi milletvekili dedi. ’Seni burada duman ettiririm’ dedi. Ben de bu lafa dayamadım. Bir yere gitmesin diye arabanın önüne atladım. Çünkü kaçacağı belliydi. Ben aracı durduramadım bir 5 metre kadar beni sürükledi sonra çekti gitti. Sol diz kapağımda çıkık var. Darp raporu aldım, ben de davacı, şikayetçi olacağım. Diyecek bir şey bulamıyorum halen şaşkınım."

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Hayvan hırsızlığı hükümlüsü, kasapta çalışırken yakalandıHayvan hırsızlığı hükümlüsü, kasapta çalışırken yakalandı
Öğretmenin otomobiline ateş açan 2 şüpheli yakalandıÖğretmenin otomobiline ateş açan 2 şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.