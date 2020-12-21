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Kadın sürücü çileden çıktı

21.12.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet tarafından sıkıştırıldığını ileri süren kadın sürücü çileden çıktı.İnegöl-Alanyurt yolundaki trafik hareketliliği birçok bölgeden daha fazla.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonet tarafından sıkıştırıldığını ileri süren kadın sürücü çileden çıktı.
İnegöl-Alanyurt yolundaki trafik hareketliliği birçok bölgeden daha fazla. Bu yoldan her gün binlerce araç geçerken, yolu kullanan sürücülerin dikkatsizliği kazaları da beraberinde getiriyor. Alanyurt yolunda seyir halinde olan kadın sürücü, kendi şeridinde gittiği sırada, iddiaya göre bir kamyonet tarafından sıkıştırıldı. Neye uğradığını şaşıran sürücünün arabasında maddi hasar meydana geldi. Korna çalarak tepkisini ortaya koyan kadın sürücü arabasından inerek kamyon şoförüyle tartıştı. Uzun münakaşaların ardından her iki sürücü kendi aralarında anlaşarak yollarına devam etti.

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