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Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.11.2018 08:11 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yaşanan bir kazanın görüntüsü şaşkına çevirdi. 38 yaşındaki Samantha Lynn Baxter adlı kadın, geri viteste kalan aracıyla Muskegon Heights'te bulunan markete daldı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 38 yaşındaki Samantha Lynn Baxter adlı kadın, aracıyla bir dükkanın içine daldı. Söz konusu olayda dükkanda bulunan bir müşterinin ağır yaralandığı bildirildi.

Aracı kullanan kadının sarhoş olduğu belirtilirken, yaşanan o anlara ait bu görüntüler de soruşturma dosyasına delil olarak dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kadın sürücü Kaza

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