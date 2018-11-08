Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 38 yaşındaki Samantha Lynn Baxter adlı kadın, aracıyla bir dükkanın içine daldı. Söz konusu olayda dükkanda bulunan bir müşterinin ağır yaralandığı bildirildi.

Aracı kullanan kadının sarhoş olduğu belirtilirken, yaşanan o anlara ait bu görüntüler de soruşturma dosyasına delil olarak dahil oldu.



