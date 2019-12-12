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Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:16 | Son Güncelleme

E-5 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti.

E-5 karayolunda ilerleyen kadın sürücü, otobüs şoförünün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü kilometrelerce takip etti. Lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapatan sürücü, otobüs şoförüyle tartıştı. Otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek otobüs şoförüne destek verdi. Otobüs şoförü, gaza basıp yoluna devam edince kavga sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 Karayolu Kozyatağı mevki’inde lüks otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü, içi yolcu dolu olan otobüsün kendisini yolda sıkıştırdığını iddia ederek otobüsü takip etmeye başladı. İddiaya göre otobüsü kilometrelerce takip eden sürücü, lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesip yolu kapattı. Aracından inen kadın, bir yandan telefonla polisi ararken bir yandan da otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Kadın sürücü otobüs şoförüyle tartışma yaşarken, otobüsteki yolcular da gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek kadına karşı çıktılar. Aynı zamanda şoförün kadın sürücüyü sıkıştırmadığını belirten yolcular, otobüs şoförüne destek oldu. Otobüs şoförü, daha sonra gaza basarak yoluna devam etti, böylece kavga sonlanmış oldu.
Kadın sürücüyle otobüs şoförünün trafikte kavga ettiği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü lüks otomobiliyle otobüsün önünü kesiyor ve şoförle kavga ediyor. Yolcular da şoföre destek veriyor.

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