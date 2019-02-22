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Kadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yumrukladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da, iddiaya göre yeşil ışıkta aniden duran hafif ticari araca, arkadan çarpan otomobilin kadın sürücüsü, diğer sürücüyü yumruklayıp, aracını tekmeledi. Kimliği belirsiz sürücü, ardından otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yumrukladı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, iddiaya göre yeşil ışıkta aniden duran hafif ticari araca, arkadan çarpan otomobilin kadın sürücüsü, diğer sürücüyü yumruklayıp, aracını tekmeledi. Kimliği belirsiz sürücü, ardından otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Etimesgut Hikmet Özer Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın sürücü, 68 KT 004 plakalı otomobiliyle iddiaya göre, yeşil ışıkta aniden duran Ümit Akat yönetimindeki 06 HPU 10 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası iki sürücü de araçlarından inerek tartışmaya başladı. Kadın sürücü, tartışma sonrası Ümit Akat'ı yumruklayıp, aracını tekmeledi. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine kadın sürücü otomobiline bindi. Kaza yerinden ayrılmak isteyen kadın sürücüye Ümit Akat ve çevredekiler önüne geçerek engel olmak istedi. Öfkeli kadın, otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Kadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yumrukladıKadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yumrukladıKadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yumrukladıKadın sürücü, otomobiliyle arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünü yumrukladı

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