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Kadın sürücü tarlaya uçtu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Olay, Karacabey-Bandırma kara yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Karacabey-Bandırma kara yolu üzerinde meydana geldi. Karacabey’den Bandırma istikametine seyreden 10 ABP 33 plakalı otomobilin sürücüsü Nihan Sena D. direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerlere vurarak yolun karşı tarafına geçti. Yaralanan Nihan Sena D., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Nihan Sena D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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