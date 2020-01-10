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  4. Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi

Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kadın sürücülerin idaresindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 9 yaşındaki kız çocuğu hafif yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kadın sürücülerin idaresindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 9 yaşındaki kız çocuğu hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı kız çocuğunun babası kızını görünce kadın sürücünün üzerine yürüdü. Diğer kadın sürücünün yanındaki erkek yakınının karşılık vermesi üzerine başlayan tartışma ve kavgayı vatandaşlarla polis ayırdı. Babasının kavga ettiğini gören kız çocuğu ise "baba yapma" diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemile Kaya’nın kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobile, 5562 sokaktan gelip Askerlik Şubesi istikametine gitmekte olan Serpil Türker’in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobilin kavşakta çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 07 LSJ 41 plakalı otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki N.H.K. başını koltuğu çarpmak suretiyle yaralandı.

Erkekler geldi ortalık karıştı
Kazayı duyarak olay yerine koşan kaza yapan kadınların yakınları, ortalığı birbirine kattı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hafif yaralanan kız çocuğunun babası olduğu öğrenilen kişi, önce çocuğunda önemli bir yaralanma olduğunu düşünerek kadın sürücünün üzerine yürüdü. Kadın sürücünün yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen erkek sürücü ile de kavgaya devam eden kadın sürücünün kocasını vatandaşlar ve polis güçlükle sakinleştirdi. Bu arada olup biteni izleyen 9 yaşındaki kız çocuğu da ’yapma baba’ diyerek babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ağlayan kız çocuğunu, kazaya karışan annesi teselli etmeye çalıştı. Tartışmanın alevlendiği sırada olay yerine gelen trafik polisleri tartışan sürücüleri ayırıp gelen ambulans ile kız çocuğunu hastaneye gönderdi. Kazada hafif yaralanan 9 yaşındaki N.H.K.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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