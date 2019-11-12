HABER

Kadın sürücülerin trafikteki kavgası karakolda bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 08:14 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de iki kadın sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgası karakolda bitti.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA) - ÇEKMEKÖY'de iki kadın sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgası karakolda bitti. Polis merkezinde her iki taraf ta birbirlerinden şikâyetçi oldu.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda iddialara göre, Arzu Erturan caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada caddede aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise Erturan'a yol vermedi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce Erturan'ın otomobiline tekme attı sonra da Erturan'a saldırdı. Olay sonrası, darp edildiğini iddia eden Erturan, Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne gelerek şikâyetçi oldu. Erturan'ın ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki kadın sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi oldu. Ekipler, olay yerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

"BUGÜN BİR BAYANIN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIM"
Olayla ilgili DHA'ya konuşan Arzu Erturan, "Trafikte sadece erkekler şiddet göstermiyormuş. Hep erkeklerin şiddetini görüyoruz ama ben bugün bir bayanın şiddetine maruz kaldım. Her zamanki gibi kullandığım banka şubelerinden birinden para çekmek üzere buraya park ettim. Buradaki sistem şudur. Park eden araçlara, yoldan geçen araçlar her zaman yol verir. Fakat bir kadın sürücü bana yol vermek yerine, yol vermediği gibi hakaretler yağdırarak "Komiser eşiyim, seni süründüreceğim. Sen bana yol vermek zorundasın. Ben sana yol vermek zorunda değilim" gibi saçma sapan cümlelerle bana yol vermediği gibi, darp etmek üzere aracını park edip, arabama tekmeler vurdu. Kolumu çekti, camım açık olduğu için bundan faydalandı saçımı çekti. Gerçekten bir kadına yakışmayacak şiddette bulundu. Ve gerçekten sudan sebepten bulundu. Şunu bilin sadece erkekler değil kadınların da iğrenç tarafları gerçekten varmış. Ben bugün bunu gördüm trafikte. Ve böyle kadınlara fırsat vermeyelim, kadın diye mağdur diye savunmayalım. Komiser eşiyim diye cümle sarf ederek kendini şiddeti hak görmesin bu insanlar. Şikâyetçi oldum, darp raporumu da aldım. Umarım adil yargı sistemimiz kadını cezalandıracaktır" dedi.

"BEN ARABADAN İNİNCE 'GELSENE GELSENE' YAPTI"
Olay sonrası Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne ifade vermeye davet edilen B.B. ise şunları söyledi: "Arka koltukta oğlum, komşum, komşumun çocuğu... Marketten alışveriş yaptık. Dönerken kırmızı ışıkta duruyordum. Yan cepte içinde sarışın bir bayanın bulunduğu araba vardı. Kırmızı ışıktayım, arkamda araba var, önümde araba var. Kadın çıkmaya çalışıyor. Diyorum ki, çıkamazsın arkam dolu geri geri gidemem, önüm dolu kırmızı ışık. Bu sefer camı açtı. "Kes sesini geri zekâlı" diye bağırdı bana. Bunu duymazdan geldim, arabada çocuk var diye. En son namusuma şerefime çok ağır bir küfür etti. Bu küfrün karşılığında 'Ne diyorsun sen' deyip arabadan indim. Ben arabadan inince "Gelsene gelsene" yaptı. Çünkü arabasına gidersem haneye tecavüz gibi sayılacaktı galiba. Ondan sonra bana "Benim babam eski polis, bak şimdi seni evinden nasıl aldırıyorum" dedi. Ben de dalga geçmek babında benimki de baş komiser dedim. Tamamen bu. Ondan sonra arabasının kapısına tekme attım. Çünkü namusuma küfür ettiği için, kendi hırsımı almak için. Ben arabasının kapısına tekme atınca bu kapıyı açıp benim kollarıma saldırdı. Ben de kendimi korumak için kollarını tuttum. Gidip darp raporu almış haklı gibi. Hem benim arabama vuracak gibi kırmızı ışıkta geri geri gidiyor. Hem namusuma şerefime küfür ediyor. Arabada çocuk var diyorum. "Bana ne senin çocuğundan" diyor. Bu ülkede babası polis olan, anası savcı olan, önüne gelen vatandaşın şerefine namusuna laf edecekse yandık yani" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu 25 kişi gözaltıBaşakşehir’de uyuşturucu operasyonu 25 kişi gözaltı
Takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak olduTakla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Son anda açıkladılar

MasterChef'te şaşırtan değişiklik! Son anda açıkladılar

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Önce başkanlıktan şimdi de ülkesinden oldu!

Önce başkanlıktan şimdi de ülkesinden oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bursa'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da gecekondu yangını itfaiyeyi seferber etti

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.