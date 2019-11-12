Kadın sürücülerin trafikteki kavgası karakolda bitti

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL,(DHA) - ÇEKMEKÖY'de iki kadın sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgası karakolda bitti. Polis merkezinde her iki taraf ta birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda iddialara göre, Arzu Erturan caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada caddede aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise Erturan'a yol vermedi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce Erturan'ın otomobiline tekme attı sonra da Erturan'a saldırdı. Olay sonrası, darp edildiğini iddia eden Erturan, Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne gelerek şikâyetçi oldu. Erturan'ın ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki kadın sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi oldu. Ekipler, olay yerindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

"BUGÜN BİR BAYANIN ŞİDDETİNE MARUZ KALDIM"

Olayla ilgili DHA'ya konuşan Arzu Erturan, "Trafikte sadece erkekler şiddet göstermiyormuş. Hep erkeklerin şiddetini görüyoruz ama ben bugün bir bayanın şiddetine maruz kaldım. Her zamanki gibi kullandığım banka şubelerinden birinden para çekmek üzere buraya park ettim. Buradaki sistem şudur. Park eden araçlara, yoldan geçen araçlar her zaman yol verir. Fakat bir kadın sürücü bana yol vermek yerine, yol vermediği gibi hakaretler yağdırarak "Komiser eşiyim, seni süründüreceğim. Sen bana yol vermek zorundasın. Ben sana yol vermek zorunda değilim" gibi saçma sapan cümlelerle bana yol vermediği gibi, darp etmek üzere aracını park edip, arabama tekmeler vurdu. Kolumu çekti, camım açık olduğu için bundan faydalandı saçımı çekti. Gerçekten bir kadına yakışmayacak şiddette bulundu. Ve gerçekten sudan sebepten bulundu. Şunu bilin sadece erkekler değil kadınların da iğrenç tarafları gerçekten varmış. Ben bugün bunu gördüm trafikte. Ve böyle kadınlara fırsat vermeyelim, kadın diye mağdur diye savunmayalım. Komiser eşiyim diye cümle sarf ederek kendini şiddeti hak görmesin bu insanlar. Şikâyetçi oldum, darp raporumu da aldım. Umarım adil yargı sistemimiz kadını cezalandıracaktır" dedi.