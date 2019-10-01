HABER

Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı.

Beşiktaş’ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi’nde yaşandı. Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Bakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruzBakan Soylu: Bugünden itibaren kış operasyonlarımıza başlıyoruz
Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdiFreni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.