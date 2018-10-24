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Kadın taksiciyi ağlatan olay

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da taksicilik yapan Nurşen Aşık, Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getirdi. Aşık'a turistler sahte 100 lira verdi. İranlı yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici Aşık, turistleri bulmak için Taksim Meydanı'na geri geldi ancak bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak veren Aşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

Kadın taksiciyi ağlatan olay

60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. Müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi. Para üstü veren Nurşen Aşık müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı sırada İranlı yolculardan aldığı 100 liranın sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü ancak İranlı kadınları bulamadı.

Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak veren Nurşen Aşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

'DOLANDIRILDIM'

30 yıldır şoförlük yaptığını ve emekli olduktan sonra 5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen 60 yaşındaki Nurşen Aşık, "Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler.

Onları sevdim, 'İranlı kızlar çok güzel oluyor' dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik Taksimetre 58 lira yazdı 100 lira verdiler 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim ama gitmişler dolandırıldım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
taksici nurşen aşık dolandırıcılık sahte para

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
58 lirasın üstü 42 dir.neden 40 tl verdin
SİZLERE BİR ZEKA SORUSU: Taksici kaç para zararda??
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