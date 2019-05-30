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Kadın tarım işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Erzincanlı köylü kadınlar, geçimlerini sağlayabilmek ve aile ekonomisine destek olmak amacıyla için ramazan ayında da tüm gün tarlada çapa yapıp iftara doğru ailesine sofra hazırlıyor - Tarım işçisi Songül Gedik: "Ailemize ve eşimize destek olmak için günlük 70 lira yevmiye karşılığında tarlada çalışıyoruz. Çocuklarımızı kendi kazandığımız emeğimizle büyütmek istiyoruz"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu Erzincan'da köylü kadınlar, ramazan ayında sıcak havaya rağmen pancar tarlalarında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Elmaköy'de oturan ve yevmiye ile çalışarak aile ekonomisine destek olmak isteyen kadınlar, ramazan ayında da pancar tarlalarında çapa yapıyor.

Kentte günün ışımasıyla tarlaya gelen kadınlar, güneşin en dik olduğu öğle saatlerinde ağaç gölgelerinde dinlenip güneşin etkisi azalınca tarlalarında çapa ile otları temizleyip yörede "pancar teklemesi" olarak bilinen yöntemle sık ekim yapılan yerlerde verimin artırılması için pancar sayısını azaltıyor.

Sıcak havadan başlarındaki tülbent ve şapka ile korunmaya çalışan kadınlar, tarladaki yorgunluklarına rağmen iftar olmadan evlerine dönüp hane halkı için yemek yapıp iftara hazırlanıyor.

Tarlada çalışan 3 çocuk annesi Songül Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman sıcak hava ve oruç nedeniyle zorlandıklarını ancak aile bütçelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Sıcağa rağmen günlük 70 lira yevmiye karşılığında çalıştıklarını belirten Gedik, şunları dile getirdi:

"Anadolu kadınlarının bu sıcakta çektiği emeği ve çilesi görülsün. Ailemize ve eşimize destek olmak için günlük 70 lira yevmiye karşılığında tarlada çalışıyoruz. Çocuklarımızı kendi kazandığımız emeğimizle büyütmek istiyoruz. Anne baba olarak üniversiteye ve ilkokula giden çocuklarımız var, onlar için ramazanda, bu sıcakta oruçluyken çalışıyoruz. Öyle zaman oluyor ki çapayı vuracak halimiz kalmıyor buna rağmen dayanmaya çalışıyoruz. Ne yapabilirsin, geçim derdi. Sabahın ilk ışıklarında başladığımız mesaimizi, akşam karanlığında bitiriyoruz. Bir yandan sıcak hava, bir yandan da oruç, çok zorlanıyoruz."

İşçilerden Güler Ayhan, "Biz kadınlar sulamasından ekilmesine kadar tarlanın her şeyi ile ilgilenebiliriz. Ramazan ayında sıcağın altında oruçlu çalışmak zor ancak ailemize destek olmak için çalışıyoruz." dedi.

Hava sıcaklıklarının son günlerde arttığına işaret eden Türkan Kınalı, her şeye rağmen oruçlarını tutmaya çalıştıklarını ve herkesin kendi ailesini geçindirmek için burada çalıştığını aktardı.

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