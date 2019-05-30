Kadın tarım işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu Erzincan'da köylü kadınlar, ramazan ayında sıcak havaya rağmen pancar tarlalarında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Elmaköy'de oturan ve yevmiye ile çalışarak aile ekonomisine destek olmak isteyen kadınlar, ramazan ayında da pancar tarlalarında çapa yapıyor.

Kentte günün ışımasıyla tarlaya gelen kadınlar, güneşin en dik olduğu öğle saatlerinde ağaç gölgelerinde dinlenip güneşin etkisi azalınca tarlalarında çapa ile otları temizleyip yörede "pancar teklemesi" olarak bilinen yöntemle sık ekim yapılan yerlerde verimin artırılması için pancar sayısını azaltıyor.

Sıcak havadan başlarındaki tülbent ve şapka ile korunmaya çalışan kadınlar, tarladaki yorgunluklarına rağmen iftar olmadan evlerine dönüp hane halkı için yemek yapıp iftara hazırlanıyor.

Tarlada çalışan 3 çocuk annesi Songül Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman sıcak hava ve oruç nedeniyle zorlandıklarını ancak aile bütçelerine katkı sağlamak istediklerini söyledi.