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Kadın terörist, istismardan kaçarak teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'ya 4 yıl önce katılan kadın terörist 19 yaşındaki Y.Ş., istismardan kaçarak Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Fatih Çelik/VARTO( MUŞ) (DHA) - BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'ya 4 yıl önce katılan kadın terörist 19 yaşındaki Y.Ş., istismardan kaçarak Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Örgüt içerisinde yaşanan çarpık ilişkileri anlatan Y.Ş., dağdaki teröristlere de teslim olmaları çağrısında bulundu.
Muş'un Varto ilçesinde 4 yıl önce evden kaçarak bölücü terör örgütüne katılan Y.Ş., bir teröristle birlikte jandarmaya teslim oldu. Jandarmada ifade veren Y.Ş., Varto'nun Kaynarca köyünde ortaokula kadar okuduktan sonra bir teröristin sözlerine kanarak örgüte katıldığını söyledi. Örgüt içerisinde geçen 4 yılının çok zorlu olduğunu ifade eden Y.Ş., istismar olaylarının sıkça yaşandığını bildirdi. Kuzey Irak'a götürüldüğünü anlatan Y.Ş., "Burada dört yıl kaldıktan sonra örgüt içerisindeki çözülmeleri göz önüne alarak Haziran 2018 tarihinde örgütten kaçtım. Yaklaşık beş ay Duhok'ta bir ailenin yanında kaldım. Fırsatı kolladıktan sonra gelip jandarmaya teslim oldum" dedi.
Çarpık ilişkilerin yaşandığı PKK terör örgütünün çirkin yüzünü de anlatan Y.Ş., ifadesinde şunları söyledi:
“Örgüt içerisinde kaldığım süre içerisinde belirli bir amacın olmayışı, örgüt mensupları arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve bunun sonucunda yaşanan intiharlar, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ağır şartlar altında çalıştırılması ve bu çocukların hayatlarının hiç kimsenin umurunda olmayışı gibi nedenlerden dolayı örgütten soğudum. Örgütten kaçarak Irak’taki KDP güçlerine sığındım. Ailemle irtibat kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim oldum."
KADINLARA YÖNELİK İSTİSMAR
Örgüt içerisinde kadınlara yönelik yaşanan cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiğini de ifade eden Y.Ş., “Son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamı oluştu ve buna bağlı olarak birçok kişi örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Şu an devletin sıcak ellerindeyim. Emin ellerdeyim. Dağdakiler bir an evvel o ıztıraptan kurtulup gelip teslim olsunlar" diye konuştu.
Kendiliğinden gelip teslim olan ve hiçbir eyleme katılmadığını aktararak, pişman olduğunu dile getiren Y.Ş., yapılan yargılamasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Y,Ş., bir daha dağa gitmeyeceğini söyledi.

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