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Kadın teröristten kan donduran itiraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

PKK içerisindeki çarpık ilişkiler yumağı ve iğrenç olaylar örgüttten kaçan kızların itiraflarıyla ortaya çıktı. Teröristlerden biri tecavüz sonucu hamile kaldığını, çocuğunun alınarak satıldığını iddia ederken yine bir kadın terörist ise tecavüze uğrayıp hamile kalan kadın teröristlerden kürtaj yöntemiyle çocukların alındığını, toprağa gömüldüğünü itiraf etti

Kadın teröristten kan donduran itiraf!

Bölücü terör örgütü PKK/KCK içinde doğan çocukların para karşılığı satıldığı ya da örgüt için yetiştirildiği, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Terör örgütü PKK, örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürüyor.

SATILAMAYAN ÇOCUK TERÖR İÇİN YETİŞTİRİYOR

AA'da yer alan habere göre bu çocukları tehdit, tecavüz ve baskıyla sindirerek örgütün kanlı emelleri için pasivize eden teröristlerin insan hayatını hiçe sayan yöntemleri, örgütten kaçan ya da güvenlik güçlerine teslim olanların ifadeleriyle gözler önüne seriliyor. Tecavüz sonrası hamileliklerin fark edilmesi halinde bebeklerin kürtajla alınarak herhangi bir yere gömüldüğü, fark edilmeyen hamilelik sonrası doğan bebeklerin ise ya bölge halkına satıldığı ya da yetiştirilmek üzere örgüt içinde tutulduğu kadın teröristlerin ifadelerine yansıyor.

"DOĞUMDAN SONRA ÇOCUĞU ALDILAR"

Teröristlerden L.T., nisan ayında verdiği ifadesinde 3 Ocak-5 Temmuz 2017 tarihlerinde Suriye'nin Kamışlı bölgesindeki hastanede görevlendirildiğini söyledi. Hastanede nöbetçi olduğu gün bir terörist tarafından saldırıya uğradığını belirten L.T., ifadesinde şunları anlattı: "Bir örgüt üyesinin tecavüzüne uğradım ve hamile kaldım. Suriye'nin Rumeylan bölgesinde hamile bakımevine gönderildim. Burada doğum yaptıktan sonra çocuğuma el konuldu. Çocuğumun para karşılığında Avrupa'da bir ülkeye satıldığını öğrendim. Ben oradayken birçok çocuğun para karşılığında satıldığını gördüm. Satılamayan çocuklar ise terör örgütü için militan olarak yetiştiriliyordu."

"ÇOCUKLARI KÜRTAJ İLE ALIYORLARDI"

Teröristlerden A.İ., ifadesinde 12 Kasım 2016-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Suriye'deki cezaevinde özellikle erkek ve kadın teröristlere işkence yapıldığını anlattı. A.İ., "Tecavüze uğrayıp hamile kalan kadın teröristlerden kürtaj yöntemiyle çocukları alınır, ölü doğan çocuklar herhangi bir yere gömülürdü. Sağ doğan çocuklar ise bölge halkına para karşılığında satılırdı" dedi. Teröristlerden M.A. da, ifadesinde örgütte bir yıla yakın süre görev yaptığını, bu sırada bir teröristin tecavüzüne uğradığını söyledi. Bir süre sonra hamile kaldığını öğrendiğini belirten M.A, "Çocuğum doğduktan sonra örgüt tarafından kaçırıldı. Sonrasında herhangi bir haber alamadım. Satıldığını duydum" diye konuştu. AA

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Anahtar Kelimeler:
PKK tecavüz cinsel istismar terörist

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