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Kadın turiste kapkaç güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

FATİH'te  yaşlı turist kadınları hedef alan kapkaççı gözaltına alındı.  Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadın turiste kapkaç güvenlik kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te yaşlı turist kadınları hedef alan kapkaççı gözaltına alındı.
Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi. Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Kadın turiste kapkaç güvenlik kamerasındaKadın turiste kapkaç güvenlik kamerasındaKadın turiste kapkaç güvenlik kamerasındaKadın turiste kapkaç güvenlik kamerasında

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