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Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar

05.04.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar 4 arıcının kovanları çalarken, üreticiler hırsızlara sitem etti.Tekirdağ’da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar tarafından 4 arıcının kovanları çalındı.

Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar

Tekirdağ’da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar 4 arıcının kovanları çalarken, üreticiler hırsızlara sitem etti.
Tekirdağ’da kimliği henüz bilinmeyen hırsızlar tarafından 4 arıcının kovanları çalındı. Kovanları çalınan arıcılar arasında bulunan kadın üretici Fatma İşbilir, hırsızlara sitem etti.
Yaklaşık zararının 50 bin TL olduğunu söyleyen Fatma İşbilir, “Bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı’na yakın bir bölgede arıcılık yapıyoruz. Önceki gün bazı hırsızlar, bizim alanımıza girerek 50 kovanımızı çalmış. Bu arılar ve kovanlar ortalama 45

Kadın üreticinin 50 bin TL değerindeki kovanlarını çaldılar

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