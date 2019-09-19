Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Şahin, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANİLDER) ve COPE (Cooperazione Paesi Emergenti) tarafından "Dezavantajlı Gruplar İçin Yeni Bir Diyalog Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Nar Buluşmaları"nın konuğu oldu.

ANİLDER Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Şahin, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önüne aileden başlayan eğitim süreci ve farkındalık çalışmalarıyla geçilebileceğini, bu konuda RTÜK'ün görev alanına giren konularda önemli açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Şahin, batıda da kadın cinayetlerinin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönül istiyor ki, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet veya çocuk istismarı olmasın. Ancak onlar böylesi kötü görüntüleri göstermemek gibi tedbirler alıyorlar. Ben, ailem ve yakın çevreme şiddet görüntülerini izletmiyorum. Dikkat çekmek için dahi olsa nahoş görüntülerin paylaşılmasına karşıyım. Özellikle haberlerde sıkça uygunsuz kullanılan şiddet görüntülerine karşı mücadele başlattık. Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok."