Kadın ve çocuk konularında toplumsal mutabakat çağrısı

- "Kadın ve çocukların güvenliği terör kadar önemli"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP olarak "toplumsal mutabakatı" her alanda aradıklarını ve önemsediklerini belirterek, toplumsal mutabakatın milli meselelerde her zaman sağlandığını ve CHP olarak bu konudaki desteklerini her zaman açıkladıklarını söyledi.

Kadınlar ve çocukların güvenliğinin ülke güvenliği ve terör kadar önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Esasen bu konudaki toplumsal mutabakatın da sağlanması önemlidir. Kanunlarımız, kadınlarımızı ve çocuklarımızı gereği gibi koruyamamaktadır. Bir kadına ya da çocuğa cinsel tacizde bulunan, şiddet uygulayan ya da öldüren bir kişi, hakimin karşısında takım elbise giyerek iyi hal indirimi alabilmektedir. Peki hakim, takım elbise giyen o cani hakkındaki mahkumiyet kararında iyi hal indirimini dikkate alırken, öldürülen kadın ya da çocuğun ailesinin ne durumda olduğunu dikkate almakta mıdır? Bunun cevabının hayır olduğunu, son dönemde bu konuyla ilgili verilen bir çok kararda görebilmekteyiz."