HABER

Kadın ve çocuklar teknolojiyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Teknosa ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen teknoloji ve kodlama eğitimine katılan kadın ve çocuklara sertifikaları verildi - Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Dünyayı yöneten ve yön veren ülkeler bunu ders haline getirirken bizler bu manada onlardan daha çok çalışıp onları yakalamak ve geçmek için bu işe önem vermeliyiz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, teknoloji ve kodlama eğitiminin önemini vurgulayarak, "Dünyayı yöneten ve yön veren ülkeler bunu ders haline getirirken bizler bu manada onlardan daha çok çalışıp onları yakalamak ve geçmek için bu işe önem vermeliyiz." dedi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Teknosa ve Habitat Derneği iş birliğiyle 40 kadına teknoloji, 38 çocuğa kodlama eğitimi verildi. Eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları, Şeker Depoları Cazibe Merkezinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, çağın bilgi ve bilişim çağı olduğunu belirtti. Dünyanın çok hızlı değiştiğini ifade eden Bilgin, gelişim ve dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini anlattı.

Dünyaya ayak uydurulması için teknolojinin yakından takip edilmesinin önemine değinen Bilgin, şunları anlattı:

"Eğer bilimden ve gelişimden uzak kalır ona değer vermezsek, onu yakalayamazsak, çocuklarımızı eğitmezsek bu yarışta nasıl Sanayi Devrimi'nde geri kaldıysak dünyada, her alanda geri kalırız. Bu nedenle çocuklarımıza kodlama eğitimi vermeliyiz. Bölge insanı da çok zeki. Yazılım geliştirme konusunda bizim hiçbir eksiğimiz yok. Özellikle kodlama konusu şu anda ABD, İsrail ve İngiltere gibi devletlerde zorunlu ders haline getirildi.

Dünyayı yöneten ve yön veren ülkeler bunu ders haline getirirken bizler bu manada onlardan daha çok çalışıp onları yakalamak ve geçmek için bu işe önem vermeliyiz. Kadınlarımız ve çocuklarımız erkeklerden çok daha önemli. Çünkü toplumu yönlendiren topluma şekil veren çocuklarımızı büyüten anneler, dolayısıyla kadınlarımız bizim için çok önemli."

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, KTSO Başkanı Soner Ilık, Habitat Derneği Bilişim Programı Direktörü İsmail Metin, Teknosa Kurumsal İletişim Yönetici Yardımcısı Billur Deneç Kayan da birer konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından eğitime katılan çocuk ve kadınlara sertifikaları verildi.
\

- 73 yaşında teknoloji ile tanıştı

Projeden faydalanarak bilgisayar ve internet kullanmayı öğrenenler arasında 73 yaşındaki Meryem Biray da yer aldı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yaşayan Biray, teknoloji ile tanışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Torunlarından özenerek eğitimlere katıldığını anlatan Biray, "Ama şimdi ben kendim de öğrenince çok memnun oldum. Her şeye bakabiliyorum. Allah razı olsun herkesten. Torunlarım kullanıyordu kızıyordum onlara ama bakın çok güzel şeyler varmış." diye konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 3 ila 4 bin lira ücretle canlı model arıyorERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 3 ila 4 bin lira ücretle canlı model arıyor
Limanda 4 tanesi 20 lira olan palamut, tezgahta tanesi 7,5 liraLimanda 4 tanesi 20 lira olan palamut, tezgahta tanesi 7,5 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitimler Habitat Derneği Kadın ve çocuk

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.