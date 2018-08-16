Kadın ve çocuklar teknolojiyle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, teknoloji ve kodlama eğitiminin önemini vurgulayarak, "Dünyayı yöneten ve yön veren ülkeler bunu ders haline getirirken bizler bu manada onlardan daha çok çalışıp onları yakalamak ve geçmek için bu işe önem vermeliyiz." dedi.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Teknosa ve Habitat Derneği iş birliğiyle 40 kadına teknoloji, 38 çocuğa kodlama eğitimi verildi. Eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları, Şeker Depoları Cazibe Merkezinde düzenlenen törenle teslim edildi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, çağın bilgi ve bilişim çağı olduğunu belirtti. Dünyanın çok hızlı değiştiğini ifade eden Bilgin, gelişim ve dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini anlattı.
Dünyaya ayak uydurulması için teknolojinin yakından takip edilmesinin önemine değinen Bilgin, şunları anlattı:
"Eğer bilimden ve gelişimden uzak kalır ona değer vermezsek, onu yakalayamazsak, çocuklarımızı eğitmezsek bu yarışta nasıl Sanayi Devrimi'nde geri kaldıysak dünyada, her alanda geri kalırız. Bu nedenle çocuklarımıza kodlama eğitimi vermeliyiz. Bölge insanı da çok zeki. Yazılım geliştirme konusunda bizim hiçbir eksiğimiz yok. Özellikle kodlama konusu şu anda ABD, İsrail ve İngiltere gibi devletlerde zorunlu ders haline getirildi.
Dünyayı yöneten ve yön veren ülkeler bunu ders haline getirirken bizler bu manada onlardan daha çok çalışıp onları yakalamak ve geçmek için bu işe önem vermeliyiz. Kadınlarımız ve çocuklarımız erkeklerden çok daha önemli. Çünkü toplumu yönlendiren topluma şekil veren çocuklarımızı büyüten anneler, dolayısıyla kadınlarımız bizim için çok önemli."
Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, KTSO Başkanı Soner Ilık, Habitat Derneği Bilişim Programı Direktörü İsmail Metin, Teknosa Kurumsal İletişim Yönetici Yardımcısı Billur Deneç Kayan da birer konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından eğitime katılan çocuk ve kadınlara sertifikaları verildi.
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- 73 yaşında teknoloji ile tanıştı
Projeden faydalanarak bilgisayar ve internet kullanmayı öğrenenler arasında 73 yaşındaki Meryem Biray da yer aldı.
Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yaşayan Biray, teknoloji ile tanışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Torunlarından özenerek eğitimlere katıldığını anlatan Biray, "Ama şimdi ben kendim de öğrenince çok memnun oldum. Her şeye bakabiliyorum. Allah razı olsun herkesten. Torunlarım kullanıyordu kızıyordum onlara ama bakın çok güzel şeyler varmış." diye konuştu.
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