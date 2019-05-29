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Kadın ve Erkek Beyni Oda Sıcaklığında Bile Farklı Çalışıyor

29.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Kadın beyninin ılıman havalarda daha iyi çalıştığı yapılan son bir araştırmayla ortaya kondu. Çalışmaya kadar hava soğudukça kadınların bilişsel becerileri azalıyor. Erkek beyni ise tam ters şekilde çalışıyor

Kadın ve Erkek Beyni Oda Sıcaklığında Bile Farklı Çalışıyor

Kadın beyninin ılıman havalarda daha iyi çalıştığı yapılan son bir araştırmayla ortaya kondu. Çalışmaya kadar hava soğudukça kadınların bilişsel becerileri azalıyor. Erkek beyni ise tam ters şekilde çalışıyor.

Almanya’da 543 öğrenci üzerinde yapılan araştırma ortam sıcaklığının beynin işlevlerini etkilediğini gösterdi. Öğrenciler aynı kapalı ortamda toplandı. Oda sıcaklığı 16 ile 32 derece arasında değiştirildi. Öğrencilerden farklı sıcaklıklarda sözel ve sayısal sorular çözmeleri istendi.

Çalışma, kadınların ve erkeklerin farklı sıcaklıklarda birbirinden ayrı performanslar gösterdiğini ortaya koydu.

Odada sıcaklık arttıkça kadınların sayısal ve sözel becerileri hızla artarken, erkekler soruları çözmede daha başarısız oldu.

Çalışmanın yöneticilerinden Güney California Üniversitesi İşletme Ekonomisi Profesörü Tüm Chang, bu bulguların işyeri performansı açısından önemine dikkat çekti.

Bazı işyerlerinde çalışanların, özellikle kadınların masalarında şal, hırka hatta battaniye bulundurduğunu hatırlatan Chang, çalışmanın ideal bir işyeri sıcaklığı sunmadığının da altını çizdi.

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