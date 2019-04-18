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Kadın ve erkek postacılar kıyasıya yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu illerinden 6’sı kadın 32 postacının katıldığı yarışma kıyasıya mücadeleye sahne oldu.PTT tarafından Türkiye ve Balkan Şampiyonası’na katılacak posta dağıtıcıların belirlenmesi için yapılan yarış seçmeleri Kültür Park’ta gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu illerinden 6’sı kadın 32 postacının katıldığı yarışma kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
PTT tarafından Türkiye ve Balkan Şampiyonası’na katılacak posta dağıtıcıların belirlenmesi için yapılan yarış seçmeleri Kültür Park’ta gerçekleşti. 48. Postacı Yürüyüş Yarışması Bölge Seçmeleri’nde 6 ilden 32 posta dağıtıcısı, en iyi dereceyi yapabilmek için kıyasıya mücadele verdi.Kadınlar 5 bin metrede, erkekler ise 10 bin metrede dereceye girmek için yarıştı. Kadınlar kategorisinde Siirt’ten Havva Göl Ok, erkekler kategorisinde Diyarbakır’dan Erdal Acu birincilik elde etti.
Yarış hakkında bilgiler veren Elazığ PTT Başmüdürü Ahmet Ağızkale, "Türkiye genelince 48’inci yapılacak olan Balkan şampiyonasına seçme postacılar yürüyüş yarışmasına bölgemizden katılacak müsabıkların seçim için burada bulunmaktayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 6 ilden 26 erkek ile 6 kadın müsabık katılması sonucunda bu yarışma düzenlendi. Bu yarışmadan sonra arkadaşlarımız Türkiye il yarışmasına katılacaktır. Arkadaşlarımızın almış oldukları puanlarla Türkiye genelinde birleştirilip en iyi derecelerden Türkiye takımı oluşturulacak” dedi.
Yarışmayı birincilikle bitiren Havva Göl Ok, “Yaklaşık 6 yıldır PTT’de çalışıyorum. 3’üncü yarışmaya katılmam. İlk önce 2014-15 yıllarında Bursa’da katılmıştım. Marmara birinciliğim var. Geçen sen Doğu ve Güneydoğu Anadolu tekrar aynı şekilde Elazığ’da katıldım ve orada da birinciliğim vardı. Bu üçüncü yarışmam oluyor ve yine birincilik oldu. Bölgelerde birinci oluyorum ama Türkiye’de daha derece alamadım ve henüz balkanlara gidemedim” şeklinde konuştu.
Diyarbakır’dan katılan Erdal Acu ise, “4 yıldır bu yarışmaya katılıyorum. Geçen sene de Elazığ’da yapılan bölge elemesinde birinci olmuştum. Bu sene de birinci oldum. Geçen sene Eskişehir’de düzenlenen yarışmada ilk 5’e girmiştim. Balkan elemelerine girememiştim ama bu sene tekrardan hazırlanıyorum. Her gün düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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