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Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ilçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı 2018 nüfus verilerine göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 11 bin 867'şer kadın ve erkeğin yaşaması dikkati çekiyor - Evden bahçe ve bağ işlerine kadar erkeklerle kadınların bir arada çalıştığı ilçede, sosyal yaşantı da kadın erkek eşitliğinin güzel örneklerinden birini oluşturuyor - Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı: - "Belediye Başkanımız da bir hanımefendi. Küçük bir ilçe olmasına rağmen, bir hanımefendiyi belediye başkanı seçmiş. Yani kadın ve erkeği aynı gören, ayrımcılık yapmayan bir ilçe"

CİHAN OKUR - Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hem kadın hem de erkeklerin sayısının 11 bin 867 olması dikkati çekti.

TÜİK tarafından bir süre önce açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 23 bin 734 kişinin yaşadığı Gümüşhacıköy'de hem erkek hem de kadınların sayısı 11 bin 867 çıktı.

Genelde çiftçilikle uğraşılan, evden bahçe ve bağ işlerine kadar erkeklerle kadınların bir arada çalıştığı ilçede, sosyal yaşantı da kadın erkek eşitliğinin güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kadın ile erkeklerin yaşamlarını, dayanışma ve saygı içinde sürdürdüğünü söyledi.

Arabacı, "İlçemizde kesinlikle cinsiyetçi bir ayrım söz konusu değil. Belediye Başkanımız da bir hanımefendi. Küçük bir ilçe olmasına rağmen, bir hanımefendiyi belediye başkanı seçmiş. Yani kadın ve erkeği aynı gören, ayrımcılık yapmayan bir ilçe." ifadelerini kullandı.

İlçede kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yapıldığını, negatif bir durum bulunmadığını belirten Arabacı, ilçe halkının kadınıyla erkeğiyle birlik ve beraberlik içinde yaşadığını anlattı.

İlçenin sosyal yaşamda kadın erkek eşitliği konusunda da örnek olduğuna işaret eden Arabacı, "Burada kadınlar da erkeklerde iş hayatında eşit şekilde çalışıyor. Herkes birbirine destek oluyor. İlçemizde kadına yönelik şiddet olayı yok denecek kadar az." dedi.

- "Nüfusun eşit olması bizi mutlu etti"

Vatandaşlardan Bilgin Kiremitçi de eşiyle 8 yıldır çiçekçilik yaptıklarını belirterek, "Eşimle omuz omuza vererek geçimimizi sağlıyoruz. Gümüşhacıköy'de kadınlar her zaman eşlerine destek veriyor. Erkeklerimiz de kadınların kıymetini biliyor. İlçemizin nüfus verilerinde de buna paralel olarak kadın ve erkekler eşit çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe sakinlerinden Ali Altunay ise açıklanan nüfus verilerine şaşırdıklarını anlatarak, "İlçemiz kadın ve erkek eşitliği konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Nüfusun eşit olması, sosyal yaşantıda kadın ve erkek eşitliğini teyit eder nitelikte. İlçemizde kadınlara her zaman değer verilir, kadınlar ön planda tutulur. Kadın ve erkek nüfusumuzun eşit olması bizi mutlu etti." diye konuştu.

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Amasya Gümüşhacıköy kadın ve erkek nüfusu

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