Kadın ve erkek sayısının eşit olduğu ilçe

CİHAN OKUR - Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hem kadın hem de erkeklerin sayısının 11 bin 867 olması dikkati çekti.

TÜİK tarafından bir süre önce açıklanan 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 23 bin 734 kişinin yaşadığı Gümüşhacıköy'de hem erkek hem de kadınların sayısı 11 bin 867 çıktı.

Genelde çiftçilikle uğraşılan, evden bahçe ve bağ işlerine kadar erkeklerle kadınların bir arada çalıştığı ilçede, sosyal yaşantı da kadın erkek eşitliğinin güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kadın ile erkeklerin yaşamlarını, dayanışma ve saygı içinde sürdürdüğünü söyledi.

Arabacı, "İlçemizde kesinlikle cinsiyetçi bir ayrım söz konusu değil. Belediye Başkanımız da bir hanımefendi. Küçük bir ilçe olmasına rağmen, bir hanımefendiyi belediye başkanı seçmiş. Yani kadın ve erkeği aynı gören, ayrımcılık yapmayan bir ilçe." ifadelerini kullandı.