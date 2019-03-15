HABER

Kadın voleybolcular minikleri fileyle tanıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

Altınbaş Çocuk Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı işbirliğiyle; ilköğretim çağındaki çocukları sporla tanıştırmayı, sporun önemini kavratmayı hedefleyen Voleybol Atölyeleri?nin ilki gerçekleşti.

İSTANBUL, (DHA)- Altınbaş Çocuk Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı işbirliğiyle; ilköğretim çağındaki çocukları sporla tanıştırmayı, sporun önemini kavratmayı hedefleyen Voleybol Atölyeleri?nin ilki gerçekleşti.
Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Osman Zeki Üngör İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu. Önce çocuklarla birlikte formaları tasarlayan, oyuncular ardından onlarla voleybol oynadı. Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, minik çocuklarla profesyonel voleybolcuları bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar önce Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı oyuncularıyla giyecekleri formaları tasarladılar. Ardından filede buluşan çocuklar, voleybola dair tüm detayları profesyonel oyunculardan öğrendi.
"İLGİ BEKLEDİĞİMDEN ÇOK FAZLAYDI"
Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gülşah Deniz ?Çocuklara voleybol sporunu sevdiren bu etkinlikte olmaktan dolayı çok mutluyum? diyerek şöyle devam etti:
?Çok güzel bir etkinlik oldu. Burada çocuklara voleybolu sevdirmek, sporu sevdirmek, spora başlamak için fiziğin, boyun ve kilonun çok öneminin olmadığını anlatmak bizim için zevkti. Biz de voleybola başladığımızda onların yaşlarındaydık. Çocukların voleybola ilgisi benim beklediğimden daha fazlaydı. İçten sorular geldi. Kuralları sordular, her şeye hakim olduklarını gördüm. Onların da içlerinde sporun olduğunu düşünüyorum." 7 yaşında voleybola başladığını belirten Gülşah Deniz, aile desteğinin önemine dikkat çekerek şu tavsiyelerde bulundu:"Çocuklarının yanlarında olsunlar ve onları antrenmanlara götürsünler. Voleybolda başarı olmuyorsa yüzmeye, o olmuyorsa basketbola yönlendirsinler. Ama çocuk muhakkak bir sporla ilgilensin. Yeteneği olan çocuk kendini belli ediyor. Çocuklarının yanlarında olsunlar."
"BU BİR 'SOSYAL ZORUNLULUK' PROJESİ"
Altınbaş Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Zeynep Kaya ise çocukları sporla tanıştırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yeşilyurt Spor Kulübü ile ana sponsorluğumuz kapsamında kadın voleybolcularımızla çocuklarımızı bir araya getirdik. Bu bir sosyal sorumluluk projesi aslında ama biz bunu sosyal zorunluluk olarak görüyoruz. Yaşadığımız topluma bir fayda sağlamayı üniversitemiz olarak biz de amaç edindik. Bu kapsamda devlet okulundaki miniklerimizi voleybol sporuyla tanıştırdık. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar voleybolu yetenekli isimlerden öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Avcılar'daki 55 bin öğrenci için 'Çanakkale Destanı' projesiAvcılar'daki 55 bin öğrenci için 'Çanakkale Destanı' projesi
Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonuKocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

Görenler hayrete düşüyor! İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.