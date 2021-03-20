HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı

Kadın yankesici, kadının cebinden 2 saniyede 3 bin 250 lira aldı

20.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de yolda yürüyen kadının cebinden, yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D.

Mersin’de yolda yürüyen kadının cebinden, yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 para aldığı iddia edilen B.D. ile ona yardım eden Ş.A, polislerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, şüpheli kadının 2 saniyede paraları alması ve rahat bir şekilde yoluna devam etmesin, görenlere pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde yürüyen A.G.’nin cebinde bulunan 3 bin 250 liranın bulunduğu cüzdan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede şüpheli B.D. isimli kadının, müştekinin cebinden cüzdanı aldığı, ardından ise kendisini otomobille bekleyen Ş.A. ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine kimlikleri tespit şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 saniyede cüzdanı almış
Öte yandan, kadın şüphelinin, müştekinin cebinden cüzdanı alma ve bekleyen otomobile binme anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre müşteki kadını bir süre takip eden B.D., boş bir anında cebinden paraların bulunduğu cüzdanı alıyor. 2 saniyede cüzdanı alan şüpheli, hiçbirşey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Rahat bir şekilde bulunduğu bölgeden uzaklaşan şahıs, ardından kendisini bekleyen otomobile binerek, oradan ayrılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
İşte Türkiye'de mutant virüslü hasta sayısıİşte Türkiye'de mutant virüslü hasta sayısı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Mülkiyeti alınan Gezi Parkı'yla ilgili İBB'den sert açıklama

İBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklaması

Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepki

Yargıtay, eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın cezasını onadı

Erdal Tercan'ın cezası onandı

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı!

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.