Kadın yolcunun çaldığı taksiyle kaçmaya çalıştığı iddiası

Bunun üzerine Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına yanaşan taksi şoförü, mesafenin uzak olduğunu belirterek, S.D'den bir miktar para vermesini talep etti.

- "Boğazıma bıçak dayadı"

Taksi şoförü Barbaros Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın yolcunun gece saatlerinde taksiye bindiğini söyledi.

Yolcunun ilk aşamada adres vermediğini, hareket ettikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söylediğini anlatan Temel, bunun üzerine para istediğini dile getirdi.

Bu sırada kadının el frenini çekip taksiyi durduğunu anlatan Temel, "El freni çekmeden önce de şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi ve sonrasında bende inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı." ifadelerini kullandı.

