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Kadın yolcunun çaldığı taksiyle kaçmaya çalıştığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 03:13 | Son Güncelleme

Bursa'a bindiği taksinin şoförünü darbedip aracı çaldığı iddia edilen kadın, Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı

BURSA/YALOVA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bindiği taksinin şoförünü darbedip aracı çalarak kaçtığı iddia edilen kadın, Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı.

İddiaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü önünden Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen S.D. (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına yanaşan taksi şoförü, mesafenin uzak olduğunu belirterek, S.D'den bir miktar para vermesini talep etti.

S.D, yanındaki şok cihazıyla Temel'i etkisiz hale getirdikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla tehdit edip, araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu araca binerek İstanbul istikametine doğru hareket etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.D, Osmangazi Köprüsü gişelerine geldiği sırada ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan S.D'nin Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

- "Boğazıma bıçak dayadı"

Taksi şoförü Barbaros Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın yolcunun gece saatlerinde taksiye bindiğini söyledi.

Yolcunun ilk aşamada adres vermediğini, hareket ettikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söylediğini anlatan Temel, bunun üzerine para istediğini dile getirdi.

Bu sırada kadının el frenini çekip taksiyi durduğunu anlatan Temel, "El freni çekmeden önce de şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi ve sonrasında bende inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı." ifadelerini kullandı.

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Bursa gasp Taksi

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