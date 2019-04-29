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Kadın yolcunun havalimanı çalışanına hakaret etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:28 | Son Güncelleme

Çelebi Hava Servisi AŞ: - "Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamakta olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir"

İSTANBUL (AA) - Çelebi Hava Servisi AŞ, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan çalışanının şirketle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çelebi'den yapılan açıklamada, 24 Nisan'daki olaya istinaden, Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde söz konusu çalışanın 26 Nisan'da ifade vermek üzere İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne davet edildiği, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 234. madde çerçevesinde ifadesi alınarak, olaya adı karışan kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu işlem sırasında çalışana her türlü desteğin sağlandığı aktarılarak, "Şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele alınması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir. Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamakta olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Çelebi Hava Servisi A.Ş HAKARET istanbul havalimanı

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