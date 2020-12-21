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  4. Kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı

Kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı

21.12.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir yolcu otobüsündeki kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı.

Adana’da bir yolcu otobüsündeki kadın yolcunun valizinden 3 kilo 720 gram esrar çıktı. "Esrarı kimin koyduğunu bilmiyorum" diyen kadın tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polisin kentin giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında önlem alıp otobüsü beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen otobüsü durduran polis arama başlattı. Polis narkotik detektör köpeği ‘Uzi’ ile arama yaptı. Uzi’nin bagajdaki bir valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, çantanın astarının içerisine gizlenmiş halde 3 kilo 720 gram esrar ele geçirildi. Çantanın sahibi D.Z. isimli kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda, çantanın kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını öne süren D.Z., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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