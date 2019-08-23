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Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

İZMİT'te, otobüste yolculuk yapan kadının seyahat bilgilerinden telefon numarasını alıp, kendisine tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atan muavin Y.D.'ye (27), mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, otobüste yolculuk yapan kadının seyahat bilgilerinden telefon numarasını alıp, kendisine tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atan muavin Y.D.'ye (27), mahkemece 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Olay, 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. Otobüs firmasında muavinlik yapan Y.D., kadın yolcunun telefon numarasını seyahat bilgilerinden ele geçirip, kendisine arkadaşlık teklif etti. Teklifine olumsuz yanıt alan Y.D., ardından kadına cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar göndermeye başladı. Kadının suç duyurusu üzerine açılan dava Kocaeli 9'uncu Asli Ceza Mahkemesi'nde görülürken, tutuksuz yargılanan Y.D., kadına tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atmaya devam etti. Y.D.'ye, 'cinsel içerikli mesajlar atma', 'tehdit hakaret' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek' suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.D., Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Y.D.'nin ifadesinde, "Ben kadını otobüste gördüm hoşlandım. Telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak mesaj attım ama cinsel içerikli mesajlar göndermedim" dediği öğrenildi. Y.D. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası

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