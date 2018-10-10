İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...

Olay, Mudanya’da sahilde bulunan bir pilavcıda meydana geldi. Arkadaşlarıyla pilavcıda oturan zabıta memuresi G.Y.’nin arkasından gelen şüpheli kadın A.Ö., “Bu da benden sana hediye olsun” dedikten sonra tabancaya bir el ateş ederek G.Y.’i omzundan vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Kafede bulunan vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpehlinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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