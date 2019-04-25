'Kadın zirvesi'nde çalışma hayatındaki engeller konuşuldu

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ege Bölgesi'nin ilk kadın zirvesi olan 'İş'te Kadın İşte Kadın' toplantısında rol model olan kadınlar, başarı öykülerini ve zirve yolculuklarını anlattı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) iş birliği ile düzenlenen 'İş'te Kadın İşte Kadın' zirvesi, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) yapıldı. Üç oturumda gerçekleşen panelde rol model olan kadınlar, başarı öykülerini, zirve yolculuklarını, çalışma hayatında kadının önüne konan engelleri anlattı. Sivil toplum kuruluş temsilcileri, akademisyenler, çalışan ve çalışmayan kadınların katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını EGİAD Mustafa Aslan, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve BASİFED Başkanı Seda Kaya yaptı. Özgener, bugünün endüstrisinde başarıyı yakalamış dev kurumlarda başarının birinci koşulunun, kadın-erkek dengesinden geçtiğini belirterek, şöyle dedi: "Sadece sayı olarak değil, kadınlara eşit yetki, eşit fırsatlar, eşit ücretlendirme yaklaşımlarıyla değer veren her kurum ilerler. Tersi yönde davranan erkek egemen yapılar kısa sürede yok olmaya mahkumdur, endüstrilerin tarihi bunun sayısız örneğiyle doludur. Nüfusumuzun yüzde 49,8'i kadınken, sadece yüzde 28,9'u istihdama katılabiliyor. Belirli alanlarda kadınların işgücüne katılımındaki yükseliş özellikle dikkat çekiyor. Bu sayıları hep birlikte daha da yükseltmemiz gerekmekte. Yükseköğretim istatistiklerine göre kadın profesör oranı 2008- 2009 öğretim yılında yüzde 27,4 iken 2017- 2018 öğretim yılında yüzde 31,2 oldu. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; 2009 yılında kadın büyükelçi oranı yüzde 10,8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 22,1 oldu. Bu sayıları artırmak hepimizin elinde. Kadın ve erkeklerden ayrı ayrı çözümler beklersek, değişimi yaratamayız." Bunlar da ilginizi çekebilir Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek! Lisinia'ya 'Tayvan Bahçesi' kuruldu Tarsus Belediyesi, cinsel istismar mağduru küçük kıza sahip çıktı

'ANA MÜCADELE DAMARIMIZ EĞİTİM' BASİFED Başkanı Seda Kaya ise konuşmasında kadının önceliğinin hâlâ yaşam ve özgürlük olduğuna dikkat çekti, iş yaşamında eğitimli kadının önemine vurgu yaptı. 2018 yılında öldürülen kadın sayısının 440 olduğunu hatırlatan BASİFED Başkanı Kaya, "Kız çocuklarının eğitim alması; hayata tutunmaları ve ilerde istihdama katılmış, kendi ayakları üzerinde duran, özgüvenli kadın bireyler olmalarının temelini oluşturmaktadır. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranları incelendiğinde kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülüyor. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,7, lise mezunu kadınların 34,3, yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranın ise yüzde 72,7 olduğu görülüyor. O zaman ana mücadele damarımız belli, eğitim" diye konuştu. 'CAM TAVAN'A DİKKAT ÇEKTİ EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, kadınlara kurulan 'cam tavan' tuzağına dikkat çekerek, cam tavanı aşan kadınların kendilerini şirketin olumsuz koşullarında üst düzey yöneticilik pozisyonunda bularak büyük risk aldıklarını ifade etti. Aslan, "Bu kavram, şirketin kriz dönemlerinde kadınların başarısız olmaları için kendilerine verilen riskli bir pozisyondur. Bu kavram, kadın yöneticilerin şirketin içinde bulunduğu olumsuz performans koşullarında üst düzey yöneticiliğe getirilip şirketin başarısızlığından sonra 'Kadından zaten yönetici olmaz' cümlesini sarf edebilmek için erkek yöneticiler tarafından geliştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'BAŞARI CESARET İSTER' Moderatörlüğünü Demirören Haber Ajansı (DHA) Ege Bölge Temsilcisi Elif Demirci İşleğen'in yaptığı 'Başarı Cesaret İster' adlı oturumla başlayan zirveye konuşmacı olarak İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin katıldı. Türkiye'nin ilk kadın kerestecisi olan Neşe Gök, 24 yaşında tomruk ihalelerine girdiğini belirterek, "Çalışırken kadın erkek ayrımı olmamalı. Ben bunu hissetmiyorum. Hissettiğim yerde de avantaja çeviriyorum" dedi. Anneliğinin kariyerine engel olmadığını vurgulayan Gök, öncelikle mükemmel anne olma hedefinden uzaklaştığını, çocuğu ile kaliteli zaman geçirmeye odaklandığını ifade etti. Çalışmayan kadını da istihdama dahil edebilmek için kültürel değişimin şart olduğunu belirten Neşe Gök, kadınların en büyük desteği kadınlardan görmesi gerektiğine dikkat çekti. 'Teknoloji erkek işidir' denen bir ortamda parmak ısırtan başarılara imza atan Meltem Bakiler Şahin ise teknolojiyi bir erkeğe kıyasla daha çok çalışarak öğrendiğini vurguladı. Şahin, kurum olarak yaptıkları kadın odaklı projelerden bahsederek, kurumlarında kadın çalışanlara özel değer verildiğini ve kadını işe katma odaklı düşündüklerini belirtti. Mükemmel anne olmak zorunda olmadığını düşünerek hem anne hem iş kadını olmayı başarabildiğini söyleyen Meltem Bakiler Şahin, annelerin erkek çocuklarını kızlara farklı bakmamak açısından iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi.