Kadına bastonlu saldırı kameraya yansıdı!

Brezilya'da caddede yürüen kadın, gündüz vakti saldırganın hedefi oldu. Yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak aniden saldıran adam kadını dehşete düşürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışan kadının yardmına çevredeki kişiler koşarken, saldırgan da koşarak oradan uzaklaştı.

Olayı soruşturan polis, 30 yaşındaki adamı yakaladı. Polisin verdiği bilgiye göre, saldırıyı itiraf eden şahıs kadına bastonla saldırdığını itiraf etti. Ancak nedenini açıklamadı. Öncesinde kadınla herhangi bir iletişimde bulunmadığı düşünülürken, anlık bir davranışla bu saldırıyı yapmış olabileceği belirtildi.

Polis aynı şahsın daha önce benzer olaylara karışıp karışmadığını araştırırken, yaralanan kadının başında açılma olduğu ve tedavi edildiği vurgulandı.

