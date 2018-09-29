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Kadına bastonlu saldırı kameraya yansıdı!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Kadına bastonla saldırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı. Brezilya’da gündüz vakti başına geleceklerden habersiz kaldırımda yürüyen bu kadın, arkasından gelen bastonlu saldırganın hedefi oldu. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan saldırgan gözaltına alındı.

Brezilya'da caddede yürüen kadın, gündüz vakti saldırganın hedefi oldu. Yolda yürüyen kadına arkadan yaklaşarak aniden saldıran adam kadını dehşete düşürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışan kadının yardmına çevredeki kişiler koşarken, saldırgan da koşarak oradan uzaklaştı.

Olayı soruşturan polis, 30 yaşındaki adamı yakaladı. Polisin verdiği bilgiye göre, saldırıyı itiraf eden şahıs kadına bastonla saldırdığını itiraf etti. Ancak nedenini açıklamadı. Öncesinde kadınla herhangi bir iletişimde bulunmadığı düşünülürken, anlık bir davranışla bu saldırıyı yapmış olabileceği belirtildi.

Polis aynı şahsın daha önce benzer olaylara karışıp karışmadığını araştırırken, yaralanan kadının başında açılma olduğu ve tedavi edildiği vurgulandı.

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brezilya kadına saldırı baston

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