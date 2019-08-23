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"Kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: - "Cinayetlerle gerçekten mücadele etmek istiyorsak kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak, kadının boşanma hakkını, kadın özgürlüğünü savunmak zorundayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Cinayetlerle gerçekten mücadele etmek istiyorsak kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak, kadının boşanma hakkını, kadın özgürlüğünü savunmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olayı hatırlattı.

Bulut'un yanında bulunan kızının "Anne lütfen ölme" sözlerinin toplumun vicdanını yaraladığını dile getiren Gökçen, Emine Bulut cinayetinin bir kadın cinayeti olduğunu, ölmek istemeyen bir kadının feryadını, hayatı boyunca o anları unutmayacak çocuğun yalvarışını tüm Türkiye'nin izlediğini aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları kaydetti:

"Bu feryat, bu çığlık sadece temmuz ayında öldürülen 31 kadının çığlığıydı. Emine Bulut cinayetini izlerken kadının boşanma hakkına engel olmaya çalışanları, 'Kadın cinayetleri abartılıyor' diyenleri, kadın cinayetlerini azaltan sözleşme ve kanunları ortadan kaldırmak isteyenleri aklınıza getirin. Cinayetlerle gerçekten mücadele etmek istiyorsak kadına karşı her türlü ayrımcılığı sonlandırmak, kadının boşanma hakkını, kadın özgürlüğünü savunmak zorundayız."

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Ankara CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen Emine Bulut Kırıkkale'deki cinayet

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